Италия

Итальянец представлен в качестве наставника "фиалок".

Итальянская Фиорентина объявила о назначении Дженнаро Гаттузо на пост главного тренера.

О сроках контракта пока не сообщается. Соглашение со специалистом вступит в силу с первого июня 2021 года.

Последним клубом 43-летнего Гаттузо был Наполи, который он покинул по окончанию минувшего сезона.

На посту наставника Фиорентины Гатузо сменил Джузеппе Якини. Клуб финишировал на 13-й позиции в сезоне-2020/21.

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