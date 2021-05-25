Итальянец представлен в качестве наставника "фиалок".
Гаттузо, Getty Images
25 мая 2021, 17:59
Итальянская Фиорентина объявила о назначении Дженнаро Гаттузо на пост главного тренера.
О сроках контракта пока не сообщается. Соглашение со специалистом вступит в силу с первого июня 2021 года.
Последним клубом 43-летнего Гаттузо был Наполи, который он покинул по окончанию минувшего сезона.
На посту наставника Фиорентины Гатузо сменил Джузеппе Якини. Клуб финишировал на 13-й позиции в сезоне-2020/21.
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