Кипер вскоре присоединится к новому клубу.
Майк Меньян, getty images
25 мая 2021, 18:29
Итальянский Милан принял решение усилить вратарскую позицию кипером Лилля Майком Меньяном.
Футболист уже прилетел в Милан, где ему предстоит пройти медобследование и подписать контракт.
Как сообщает известный журналист Джанлука Ди Марцио, этот трансфер "россонери" обойдется в 13 миллионов евро и два в качестве бонусов.
Сам Меньян должен подписать пятилетний контракт с зарплатой в дав с половиной миллиона евро в год с бонусом до 500 тысяч евро в год.