Италия

Кипер вскоре присоединится к новому клубу.

Итальянский Милан принял решение усилить вратарскую позицию кипером Лилля Майком Меньяном.

Футболист уже прилетел в Милан, где ему предстоит пройти медобследование и подписать контракт.

Как сообщает известный журналист Джанлука Ди Марцио, этот трансфер "россонери" обойдется в 13 миллионов евро и два в качестве бонусов.

Сам Меньян должен подписать пятилетний контракт с зарплатой в дав с половиной миллиона евро в год с бонусом до 500 тысяч евро в год.