Италия

Генеральный директор "горняков" — о итальянском специалисте.

Сергей Палкин прокомментировал назначение Роберто Де Дзерби главным тренером донецкого Шахтера.

"Дорогие друзья! Итальянец Роберто Де Дзерби – новый главный тренер ФК Шахтер. Роберто – сильный и квалифицированный специалист, который считается одним из самых талантливых и перспективных тренеров Европы.

Он молод и амбициозен, он хочет развиваться, побеждать и завоевывать трофеи. И в этом наши стремления полностью совпадают. Уверен, Де Дзерби сделает Шахтер еще сильнее, приведет клуб к новым успехам и большим достижениям!

Добро пожаловать, Роберто!", — написал Сергей Палкин в своем Facebook-аккаунте.

Ранее сообщалось, что Де Дзерби определился с тренерским штабом, который будет помогать ему в Шахтере.