Генеральный директор "горняков" — о итальянском специалисте.
Сергей Палкин и Роберто Де Дзерби, Сергей Палкин
25 мая 2021, 21:48
Сергей Палкин прокомментировал назначение Роберто Де Дзерби главным тренером донецкого Шахтера.
"Дорогие друзья! Итальянец Роберто Де Дзерби – новый главный тренер ФК Шахтер. Роберто – сильный и квалифицированный специалист, который считается одним из самых талантливых и перспективных тренеров Европы.
Он молод и амбициозен, он хочет развиваться, побеждать и завоевывать трофеи. И в этом наши стремления полностью совпадают. Уверен, Де Дзерби сделает Шахтер еще сильнее, приведет клуб к новым успехам и большим достижениям!
Добро пожаловать, Роберто!", — написал Сергей Палкин в своем Facebook-аккаунте.
Ранее сообщалось, что Де Дзерби определился с тренерским штабом, который будет помогать ему в Шахтере.