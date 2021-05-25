Украина

Итальянский специалист уже определился с тренерским штабом.

Итальянский специалист Роберто Де Дзерби определился с тренерским штабом, который будет помогать ему в донецком Шахтере. Об этом сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По информации источника, ассистентами 41-летнего итальянца станут Давиде Поссанцини, Марко Маркаттильи и Винченцо Тереза. Ранее они вместе работали в Сассуоло.

Также отмечается, что Де Дзерби подпишет контракт с "горняками", который будет рассчитан до лета 2023 года. Официальное объявление о назначении ожидается завтра.

Ранее сообщалось, что Де Дзерби прибыл в Киев для подписания контракта с Шахтером.

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