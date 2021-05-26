Чемпион Италии готовится к возможному уходу Антонио Конте.
Массимилиано Аллегри, getty images
26 мая 2021, 19:59
Антони Конте решил покинуть Интер уже в ближайшее время, а потому клубу приходится искать нового тренера.
Как сообщает авторитетный журналист Фабрицио Романо, итальянский клуб уже определился с двумя кандидатами.
Речь идет о Массимилиано Аллегри и нынешнем тренере Лацио Симоне Индзаги.
Напомним, что руководство считает, что в нынешних условиях будет невозможно обойтись без снижения заработной платы игрокам на 15-20%. Также под вопросом усиление. Конте же не хочет работать в таких условиях и не видит будущего этой команды без новых футболистов.