Италия

Чемпион Италии готовится к возможному уходу Антонио Конте.

Антони Конте решил покинуть Интер уже в ближайшее время, а потому клубу приходится искать нового тренера.

Как сообщает авторитетный журналист Фабрицио Романо, итальянский клуб уже определился с двумя кандидатами.

Речь идет о Массимилиано Аллегри и нынешнем тренере Лацио Симоне Индзаги.

Напомним, что руководство считает, что в нынешних условиях будет невозможно обойтись без снижения заработной платы игрокам на 15-20%. Также под вопросом усиление. Конте же не хочет работать в таких условиях и не видит будущего этой команды без новых футболистов.