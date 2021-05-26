Италия

Похоже, пути Интера и Антонио Конте расходятся.

Конте возглавил "нерадзурри" летом 2019-го года и со второй попытки привел клуб к чемпионству в Серии А.

Тем не менее, в отношениях тренера с руководством не все так гладко и сейчас все идет к тому, что Конте покинет Интер после феерического успеха. La Gazzetta dello Sport сообщает, что вопрос уже решен и официально об отставке Конте будет объявлено в ближайшие 48 часов.

Дело в том, что стороны по-разному смотрят на развитие клуба. Руководство считает, что в нынешних условиях будет невозможно обойтись без снижения заработной платы игрокам на 15-20%. Также под вопросом усиление.

Конте не хочет работать в таких условиях и не видит будущего этой команды без новых футболистов. Издание уверяет, что на этой ноте стороны пожали друг другу руки и расстались друзьями.

Ранее генеральный директор Интера Джузеппе Маротта высоко отозвался об Антонио Конте.