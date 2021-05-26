Италия

Итальянский тренер прекратил сотрудничество с "нерадзурри".

Интер достиг договоренности с Антонио Конте о расторжении контракта, сообщает официальный сайт чемпиона Италии.

"Нерадзурри" благодарны тренеру за выдающуюся работу, которую он проделал, выиграв с командой Серию А.

По информации СМИ, руководство Интера считает, что в нынешних условиях будет невозможно обойтись без снижения заработной платы игрокам на 15-20%. Также под вопросом усиление состава.

Конте, в свою очередь, не хочет работать в таких условиях и не видит будущего этой команды без новых футболистов.

Напомним, что Интер начал поиски нового тренера, уже есть два кандидата.