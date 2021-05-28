Италия

Форвард вскоре вернется в Европу.

Нападающий китайского Шанхай Порт и сборной Австрии Марко Арнаутович близок к переходу в итальянскую Болонью.

Как сообщает журналист Николо Скира, переговоры между клубом и футболистом уже на финальной стадии.

Руководство "красно-синих" подпишет с 32-летним австрийским нападающим двухлетний контракт. О сумме выкупа пока не уточняется.

Также известно, что в 2023 году Арнаутович покинет Болонью и переедет в Канаду в Монреаль Импакт. Дело в том, что и Болоньей и Монреалем владеет Джоуи Сапуто.

В 2021 году Арнаутович сыграл за Шанхай Порт в чемпионате Китая четыре матча, в которых забил три мяча.

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