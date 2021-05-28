Италия

Тренер лишился работы после невыразительного сезона.

Официальный сайт "бьянко-нери" сообщил, что с сегодняшнего дня Пирло освобожден от исполнения обязанностей главного тренера.

Клуб поблагодарил Андреа за проделанную работу и пожелал удачи в будущем.

Пирло возглавлял Ювентус один сезон и смог выиграть с командой Кубок Италии. В Лиге чемпионов и Серии А команда под его руководством провалилась.

В ближайшее время в стан "старой синьоры" наверняка вернется Массимилиано Аллегри.