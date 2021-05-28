Тренер лишился работы после невыразительного сезона.
Андреа Пирло, getty images
28 мая 2021, 12:47
Официальный сайт "бьянко-нери" сообщил, что с сегодняшнего дня Пирло освобожден от исполнения обязанностей главного тренера.
Клуб поблагодарил Андреа за проделанную работу и пожелал удачи в будущем.
Пирло возглавлял Ювентус один сезон и смог выиграть с командой Кубок Италии. В Лиге чемпионов и Серии А команда под его руководством провалилась.
В ближайшее время в стан "старой синьоры" наверняка вернется Массимилиано Аллегри.