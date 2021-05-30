Италия

Коллектив Стефано Пьоли рискует потерять второго ключевого исполнителя завершившегося сезона.

Еще не успело полноценно начаться летнее трансферное окно, а итальянский Милан рискует потерять уже второго ключевого исполнителя из основного состава команды в подошедшем к завершению одного из наиболее успешных сезонов за последние годы для "россонери".

Следом за голкипером Джанлуиджи Доннаруммой, может последовать полузащитник Хакан Чалханоглу, который всеми доступными ему способами избегает переговоров с руководством клуба о продлении контракта, срок которого подходит к концу в последний день июня этого года.

По большому счету, представители клуба и игрока все никак не могут сойтись в вопросе заработной платы для турецкого исполнителя. Четыре миллиона евро в год — конечное предложение Милана, от которого клуб не намерен отходить вплоть до завершения переговорного процесса.

В свою очередь, Чалханоглу игнорирует любые попытки установить контакт со стороны "россонери", пока сумма его потенциальной заработной платы не будет соответствовать желаемой ему величины.

27-летний турецкий полузащитник провел в подошедшем концу сезоне 43 матча, в которых отметился девятью забитыми мячами и 12-ю голевыми передачами.