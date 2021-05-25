Итальянец перейдет в Ювентус, который готов платить ему 10 миллионов евро в год.
ДЖАНЛУИДЖИ ДОННАРУММА, GETTY IMAGES
25 мая 2021, 11:22
Вратарь Милана Джанлуиджи Доннарумма покинет состав "россонери" свободным агентом предстоящим летом, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.
По информации источника, 25-летний итальянец продолжит свою карьеру в Ювентусе, который готов удовлетворить требования игрока — пятилетний контракт с зарплатой 10 миллионов евро в год.
Ранее сообщалось, что Милан не хочет платить Райоле 20 млн евро за продление контракта с Доннаруммой.
Также уже известно, что "россонери" нашли замену Доннарумме в лице голкипера Лилля Мика Меньяна.
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