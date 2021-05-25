Италия

Итальянец перейдет в Ювентус, который готов платить ему 10 миллионов евро в год.

Вратарь Милана Джанлуиджи Доннарумма покинет состав "россонери" свободным агентом предстоящим летом, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По информации источника, 25-летний итальянец продолжит свою карьеру в Ювентусе, который готов удовлетворить требования игрока — пятилетний контракт с зарплатой 10 миллионов евро в год.

Ранее сообщалось, что Милан не хочет платить Райоле 20 млн евро за продление контракта с Доннаруммой.

Также уже известно, что "россонери" нашли замену Доннарумме в лице голкипера Лилля Мика Меньяна.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.