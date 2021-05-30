Футболист надеется продолжить карьеру в клубе.
Рабио, Getty Images
30 мая 2021, 19:29
Полузащитник туринского Ювентуса Адриен Рабио вспомнил, как в 2019 году переходил в клуб.
"Два года назад я подписал контракт с Ювентусом потому, что знал, что Аллегри будет его тренером. Ювентус выиграл так много трофеев с ним, дважды выходя в финал Лиги чемпионов.
Думаю, он использовал последние два года, чтобы наблюдать за футболом и за тем, как он развивается.
Я был в хороших отношениях с Пирло. Следовал его советам о том, как улучшить свою позицию и ускорить атаку, играя всего в два касания.
Это был сложный сезон из-за COVID и напряженного расписания матчей. Поэтому нельзя недооценивать ценность двух трофеев", — сказал Рабио.
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