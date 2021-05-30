Италия

Футболист надеется продолжить карьеру в клубе.

Полузащитник туринского Ювентуса Адриен Рабио вспомнил, как в 2019 году переходил в клуб.

"Два года назад я подписал контракт с Ювентусом потому, что знал, что Аллегри будет его тренером. Ювентус выиграл так много трофеев с ним, дважды выходя в финал Лиги чемпионов.

Думаю, он использовал последние два года, чтобы наблюдать за футболом и за тем, как он развивается.

Я был в хороших отношениях с Пирло. Следовал его советам о том, как улучшить свою позицию и ускорить атаку, играя всего в два касания.

Это был сложный сезон из-за COVID и напряженного расписания матчей. Поэтому нельзя недооценивать ценность двух трофеев", — сказал Рабио.

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