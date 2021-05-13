Италия

Хавбек "бьянконери" не намерен сдаваться.

Полузащитник Ювентуса Адриен Рабио поделился мыслями после победы над Сассуоло в матче 36-го тура Серии А..

"Было важно победить. Мы оплошали в игре против Милана. Мы хотели добиться большего, нам было тяжело, но мы с нужным настроем подошли к матчу.

Все злятся, Ювентус должен играть лучше. Мы обязаны постараться победить в двух оставшихся матчах. Люди ждут все больше и больше. Думаю, я неплохо выступил и в прошлом сезоне. Мы будем бороться до конца", – цитирует французского хавбека Football Italia со ссылкой на DAZN.

Ранее сообщалось, что на Рабио нацелились Челси и Барселона.