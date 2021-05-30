Италия

Немецкий защитник может продолжить карьеру в Серии А.

Рома рассматривает возможность подписания Жерома Боатенга в ближайшее трансферное окно.

Как сообщает Sky Sport Germany, интерес к 32-летнему защитнику лично проявляет Жозе Моуриньо, который будет руководить командой в слебующем сезоне.

Боатенг выступал за Баварию с 2011 года. В минувшей кампании он провел 39 матчей, в которых забил два мяча и отдал один ассист.

Напомним, что на немецкого защитника также претендует другая римская команда — Лацио.