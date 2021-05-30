Немецкий защитник может продолжить карьеру в Серии А.
Жером Боатенг, getty images
30 мая 2021, 20:28
Рома рассматривает возможность подписания Жерома Боатенга в ближайшее трансферное окно.
Как сообщает Sky Sport Germany, интерес к 32-летнему защитнику лично проявляет Жозе Моуриньо, который будет руководить командой в слебующем сезоне.
Боатенг выступал за Баварию с 2011 года. В минувшей кампании он провел 39 матчей, в которых забил два мяча и отдал один ассист.
Напомним, что на немецкого защитника также претендует другая римская команда — Лацио.