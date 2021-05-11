Франция

"Монегаски" планируют усилить состав перед стартом следующего сезона.

Вратарь дортмундской Боруссии Роман Бюрки и защитник Баварии Жером Боатенг попали в сферу интересов Монако, сообщает France Football.

Недавно стало известно, что Боатенг станет свободным агентом предстоящим летом, так как его контракт с Баварией продлен не будет. Этим намерен воспользоваться наставник "монегасков" Нико Ковач, который хочет видеть в своей команде опытного 32-летнего немца.

Также отмечается, что защитник Баварии намерен получить трехлетний контракт.

Помимо Боатенга "монегаски" намерены заполучить Бюрки, за которого немецкий клуб хочет выручить около пяти миллионов евро.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.