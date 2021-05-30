Италия

Немецкий защитник намерен продолжить карьеру в итальянском чемпионате.

Защитник Баварии Жером Боатенг попал в сферу интересов римского Лацио. Об этом сообщает TMW.

По информации источника, руководство римского клуба ведет переговоры с 32-летним немцем, который покинет немецкий клуб предстоящим летом на правах свободного агента.

Также отмечается, что переговоры находятся на продвинутой стадии и в ближайшее время может быть оформлена сделка.

Боатенг выступал за Баварию с 2011 года. В минувшей кампании он провел 39 матчей, в которых забил два мяча и отдал один ассист.

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