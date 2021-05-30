Италия

Специалист не видит смысла усиливать состав.

Главный тренер Наполи Лучано Спаллетти не видит смысла подписывать множество новых игроков в летнее трансферное окно.

Сообщается, что президент неаполитанского клуба Аурелио Де Лаурентис готов выделить средства на трансферную кампанию, однако Спаллетти заявил ему, что Наполи не нужно много новых исполнителей, чтобы быть конкурентоспособными и бороться за место в четверке лучших.

Такие игроки, как Калиду Кулибали и Фабиан Руис, привлекли интерес некоторых ведущих европейских клубов и будут заменены, если они уйдут. Это может быть единственное усиление.

К слову, Кулибали проведет встречу с Де Лаурентисом, чтобы обсудить свое будущее.

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