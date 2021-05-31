Италия

Сербский форвард ударно провел футбольный год.

Завершая сезон-2020/21 под руководством Джузеппе Якини, Фиорентина сумела добраться лишь до 13-й строчки турнирной таблицы итальянской Серии А.

Однако, в плане подготовки кадров "фиалкам" куда больше улыбнулась удача, ведь в лагере этой команды сумел набрать свою пиковую, на данный момент, форму юный нападающий Душан Влахович.

21-летний сербский футболист перешел в команду из Флоренции летом 2018-го года, и уже в первом сезоне сумел наколотить 19 голов и отдать один результативный пас за 31 поединок.

Годом позднее, его показатели серьезно упали — девять забитых мячей и две передачи в 35-и матчах. Однако, подошедший к завершению сезон ознаменовался для Влаховича 21 голом и двумя голевыми пасами за 40 встреч, что стало его личным рекордом в итальянской части карьеры.

Не осталась подобная результативность незамеченной и со стороны организаторов национального первенства. Так, специальный комитет Серии А признал Душана Влаховича лучшим игроком сезона, среди футболистов возрастом до 23-х лет.

Стоит отметить, что текущая трансферная стоимость игрока уже достигла отметки в 25 млн евро, согласно данным портала Transfermarkt, хотя из сербского Партизана Влахович переходил за скромные 1,95 млн евро.