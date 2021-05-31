Италия

Новоиспеченный наставник рассчитывает на бельгийца в следующем сезоне.

Сразу после своего назначения на пост главного тренера миланского Интера, Симоне Индзаги вынужден решать крайне сложный вопрос о том, чтобы оставить бельгийского нападающего Ромелу Лукаку в стане "нерадзурри", вопреки стараниям европейских клубов переманить его в свой лагерь.

Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо, между футболистом и новоиспеченным наставником "змей" уже состоялся телефонный разговор.

Индзаги постарался убедить своего подопечного в том, что он рассчитывает на его услуги, тем самым в очередной раз подчеркнув приверженность миланского клуба идеи оставить Ромелу в своей обойме.

Главным претендентом на 28-летнего бельгийца является его бывший клуб — лондонский Челси, и, как сообщает британское издание The Guardian, уже на своей первой встрече с владельцем клуба Романом Абрамовичем Томас Тухель обсуждал возможность возращения Лукаку в обойму "синих".

Переговоры между клубами серьезно может осложнить позиция Интера, который не видит возможности продажи игрока, менее чем за 100 млн евро. Причем, эта сумма может увеличиться, в зависимости от успешности выступлений нападающего на грядущем чемпионате Европы-2020.