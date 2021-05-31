Италия

Почти 40% матчей итальянский страж ворот провел без пропущенных голов.

Организаторы итальянской Серии А продолжают подводить итоги относительно недавно завершившемуся сезону, поэтому, следом за лучшим молодым футболистом национального первенства, были готовы назвать и лучшего portiere — голкипера, по-итальянски.

Свой последний, на данный момент, сезон в составе Милана 22-летний итальянский страж ворот Джанлуиджи Доннарумма сумел отметить сразу 14-ю поединками без пропущенных мячей в чемпионате, пропустив при этом в 37-и матчах всего 38 голов.

Опираясь на эту статистику, которая стала одним из оснований для итогового второго места "россонери" в турнирной таблице, организаторы национального первенства определили Доннарумму в качестве лучшего голкипера сезона-2020/21.

Напомним, что на данный момент клубная карьера Джанлуиджи находится в подвешенном состоянии, а главным претендентом на него считается туринский Ювентус.

В то же самое время, Роберто Манчини ожидаемо добавил уже фактически экс-голкипера Милана в расширенную заявку сборной Италии на чемпионат Европы-2020.