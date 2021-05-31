Лука Перкасси рассказал о планах бергамасков на летнее трансферное окно.
Руслан Малиновский и Дуван Сапата, GEtty Images
31 мая 2021, 14:59
Генеральный директор Аталанты Лука Перкасси признался, что уход Алехандро Гомеса в Севилью положительно повлиял на игру команды, однако значительных изменений в это межсезонье в атаке клуба из Бергамо ожидать не стоит.
Итальянский функционер назвал список футболистов атакующей линии, по которым клуб не будет рассматривать предложения. В их числе также оказался украинский полузащитник Руслан Малиновский.
"В ситуации с Папой Гомесом Гасперини оказался прав, когда сказал, что без него наша команда станет только сильнее. У Гаспа еще есть три года по контракту, но мы понимаем и то, что вечно возглавлять Аталанту он не сможет".
"Трансферы? Муриэль, Сапата и Малиновский не продаются. Что касается наших целей, то приоритет на рынке будет сделан в пользу линии обороны", — приводит слова Перкасси журналист Николо Скира.
В минувшем сезоне Малиновский провел за бергамасков в Серии А 36 поединков, в которых он забил 8 мячей и отдал 12 результативных передач, став при этом лучшим ассистентом итальянского первенства.
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