Италия

Винченцо Итальяно смог сохранить команду в Серии А.

Специя на своем официальном сайте объявила о продлении контракта с главным тренером Винченцо Итальяно.

Новое соглашение с 43-летним итальянцем рассчитано до лета 2023 года. Также в новый контракт включена опция продления соглашения на один год.

Итальяно возглавил Специю в 2019 году и под его руководством команда смогла впервые в своей истории пробиться в Серию А.

В своем дебютном сезоне Специя финишировала на 15-м месте в турнирной таблице итальянского чемпионата.

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