Италия

Июньское обновление стоимостей игроков чемпионата Италии в положительном ключе затронуло украинского хавбека.

Специализированный портал Transfermarkt обновил стоимость футболистов итальянской Серии А, по итогам чего стали известны самые подорожавшие игроки в период с 29 декабря 2020 года по 3 июня 2021 года.

Так, самым подорожавшим футболистом чемпионата Италии стал нападающий Душан Влахович, трансферная стоимость которого увеличилась на 15 миллионов евро.

В топ-10 этого списка также оказался полузащитник Аталанты Руслан Малиновский. По данным портала, украинец подорожал на 9 миллионов евро и теперь оценивается в 30 миллионов евро.

ТОП-10 самых подорожавших игроков Серии А по версии Transfermarkt выглядит следующим образом:

Напомним, что по итогам прошлого сезона лучшим ассистентом итальянской Серии А стал Руслан Малиновский, записавший на свой счет 11 результативных передач.