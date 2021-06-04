Италия

Футболист признался, что мог продолжить карьеру в другом клубе.

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский рассказал о переходе в бергамскую Аталанту и других вариантах продолжения карьеры.

"Мной интересовались Ареснал, Сельта, Рома и другие клубы? То что я знаю — был вариант с Сельтой. Это перед началом чемпионского сезона в Генке. Остальные — просто слухи.

Была Сампдория, но у них проблемы были. Аталанта вела конкретные переговоры со мной. Привлекал футбол Аталанты, уровень, Лига чемпионов.

Разговаривал с Шевченко. Он сказал, что Гасперини — хороший тренер. Он знал больше об Аталанте, чем я и советовал перейти туда. Андрей Николаевич всегда открыт к разговору, может посоветовать сделал выбор при неформальной обстановке".

"Фактор трансферной стоимости не влиял на меня абсолютно. Аталанта растет, в будущем будут и более большие трансферы (Руслана купили за 13,6 млн евро по версии Transfermarkt). Я чувствовал поддержку от клуба и болельщиков и даже от СМИ", — рассказал Малиновский в интервью Вацко Live.

Напомним, по итогам сезона-2020/21 Малиновский стал лучшим ассистентом итальянской Серии А.