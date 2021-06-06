Итальянский клуб хочет усилить левый фланг обороны.
Хуниор Фирпо, getty images
06 июня 2021, 21:55
Милан рассматривает возможность подписания левого защитника Барселоны Хуниора Фирпо в ближайшее трансферное окно.
Как сообщает Calciomercato, изначально Милан рассчитывал на выкуп Диогу Далота, но их отпугнула цена, а потому они переключились на испанца.
В прошедшем сезона Фирпо провел 18 матчей за Барселону во всех турнирах, отметившись голом и результативной передачей.
Напомним, что два представителя чемпионата Англии, Саутгемптон и Вест Хэм, готовы заплатить 16 млн евро за Фирпо.