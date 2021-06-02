Английский клубы нацелились на испанца.
Хуниор Фирпо, getty images
02 июня 2021, 09:29
Защитник Барселоны Хуниор Фирпо может вскоре покинуть каталонский клуб.
По информации Diario Sport, испанский футболист попал в сферу интересов ряда клубов АПЛ. В частности, переговоры с "сине-гранатовыми" ведут Саутгемптон и Вест Хэм.
Сообщается, что минимальная сумма, за которую Барселона готова продать защитника, составляет 16 миллионов евро без учета бонусов. В свою очередь английские клубе готовы заплатить названную сумму.
Решение о переходе будет зависеть от самого защитника.
В прошедшем сезона Фирпо провел 7 матчей за Барселону в рамках Ла Лиги.
Ранее сообщалось, что Барселона в ближайшее трансферное окно попытается подписать левого защитника АЗ Оуэна Вейндала.