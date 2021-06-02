Англия

Английский клубы нацелились на испанца.

Защитник Барселоны Хуниор Фирпо может вскоре покинуть каталонский клуб.

По информации Diario Sport, испанский футболист попал в сферу интересов ряда клубов АПЛ. В частности, переговоры с "сине-гранатовыми" ведут Саутгемптон и Вест Хэм.

Сообщается, что минимальная сумма, за которую Барселона готова продать защитника, составляет 16 миллионов евро без учета бонусов. В свою очередь английские клубе готовы заплатить названную сумму.

Решение о переходе будет зависеть от самого защитника.

В прошедшем сезона Фирпо провел 7 матчей за Барселону в рамках Ла Лиги.

Ранее сообщалось, что Барселона в ближайшее трансферное окно попытается подписать левого защитника АЗ Оуэна Вейндала.