Испания

"Россонери" оформят переход испанца.

Милан в рамках усиления обороны хочет подписать флангового защитника Барселоны Хуниора Фирпо.

Как сообщает журналист Антонио Витьелло, "россонери" заплатят за аренду футболиста 500 тысяч евро.

Также обсуждается опция выкупа футболиста. Фигурирует сумма размере 20 миллионов евро, но Милан хочет снизить ее.

Фирпо так и не стал основным в команде Рональда Кумана, приняв участие всего в 10 поединках (351 минута), в которых ему удалось отличиться одной результативной передачей.

Напомним, что ранее Милан отпустил в аренду флангового защитника Андреа Конти.