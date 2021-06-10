Италия

Похоже, бельгийский форвард продолжит выступать за "нерадзурри" в следующем сезоне.

Футбольный агент Федерико Пасторелло прокомментировал ситуацию вокруг будущего своего клиента Ромелу Лукаку, выступающего за миланский Интер.

"Ромелу счастлив здесь, в Интере, у него есть действующий контракт... Так что никаких проблем нет, ситуация спокойная", — приводит слова Пасторелло журналист Фабрицио Романо со ссылкой на Sky Sport.

Отметим, что главным фаворитом на Лукаку считали лондонский Челси. Сообщалось, что владелец "пенсионеров" Роман Абрамович лично ведет переговоры с агентом игрока.

Стоит также отметить, ранее и сам Ромелу Лукаку заявлял, что он принял решение остаться в Интере.