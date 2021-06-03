Италия

Форвард принял решение остаться в миланском клубе.

Многие СМИ писали про неизбежный уход форварда миланского Интера Ромелу Лукаку из клуба в летнее трансферное окно.

Интерес к бельгийцу приписывали со стороны многих европейских топ-клубов. Однако сам футболист сообщил, что останется в Интере.

"Я принял решение остаться. Мне уже довелось пообщаться с новым главным тренером. Кто это будет? Пока не скажу.

Этот разговор был очень приятным и я понял, что на меня рассчитывают. Наша общая цель — сделать Интер чемпионом Серии А вновь", — сказал Лукаку в интервью Het Laatste Nieuws.

Отметим, что главным фаворитом на Лукаку считали лондонский Челси. Сообщалось, что владелец "пенсионеров" Роман Абрамович лично ведет переговоры с агентом игрока.