Италия

22-летний вратарь превзошел достижение Джорджо Гецци.

Матчем-открытием Евро-2020 стал поединок между сборными Турции и Италии, которые выявляют сильнейшего в квартете А.

В стартовом составе итальянской команды на этот матч появился голкипер Джанлуджи Доннарумма, который и занял место в рамках ворот подопечных Роберто Манчини.

Как сообщает Opta, итальянский талант стал самым молодым вратарем Италии в истории крупных турниров (ЧМ и Евро). Это достижение покорилось ему в возрасте 22 лет и 106 дней.

Ранее рекорд принадлежал Джорджо Гецци (23 года, 342 дня). Что касается легендарного Джанлуиджи Буффона, то он дебютировал за сборную Италии на международном форуме высшего уровня в возрасте 24 лет и 126 дней.

Напомним, что следить за ключевыми событиями матча Турция — Италия вы можете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.