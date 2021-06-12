Италия

Сергей Шевченко — о победе сборной Италии в матче-открытии Евро-2020.

Матч открытия Евро "сделала" сборная Италии. "Скуадра адзурра" долгих пять лет находилась в тени, не участвуя в крупных турнирах, и вот – триумфальное возвращение на римском Стадио Олимпико. Красоту на церемонии открытия гарантировал великолепный Андреа Бочелли с арией "Nessun dorma". По ходу матча эстафету переняла "национале", сверхубедительно выигравшая 3:0 на глазах у 17 тысяч болельщиков. Настоящий праздник после затянувшегося локдауна, когда итальянцы тяжело переживали утраты, подбадривали себя пением с балкона и вынуждены были обходиться без "живого" футбола.

Новая Италия принципиально отличается от типичной "скуадры", добивавшейся результата за счёт прагматичной и дисциплинированной игры в обороне. Команда Роберто Манчини действует первым номером, обеспечивая владение мячом (61% в матче с турками) и прессингуя на чужой половине. Если до перерыва итальянцам мешали нервы, да и арбитр принял несколько спорных решений, то во втором тайме моменты удалось реализовать. Перевес "национале" был подавляющим, соперник не успевал поднять голову и ошибался даже возле собственной штрафной. Даже автогол Демирала (по иронии судьбы, футболиста Ювентуса) был следствием давления, которое оказывали итальянцы.

Игра сборной Италии, впрочем, не стала сюрпризом для болельщиков, которые следили за ней последние два-три года. Манчини, вволю экспериментируя с кадрами, делал выраженную ставку на современный атакующий футбол. Его команда эффектно провела отбор к чемпионату Европы, добыв 10 побед из 10 возможных и забив 37 мячей – особняком стоят 9:1 с Арменией. Не менее ярко итальянцы проводили товарищеские матчи: например, перед самым началом Евро они с лёгкостью разгромили Чехию со счётом 4:0.

Эта сборная олицетворяет переродившуюся Серию А – турнир, который превосходит остальные чемпионаты топ-5 по средней результативности. Атаковать здесь модно уже лет пять-семь как, и вот, наконец, Европа увидела квинтэссенцию современного Кальчо. Тактика, которую использует Манчини, во многом напоминает фантастический Наполи Маурицио Сарри: те же 4-3-3 с владением и прессингом, атаки чаще развиваются левым флангом, ключевую роль играют Инсинье и Жоржиньо. Заслуги "саррибола" отнюдь не исчерпываются голами и местами в таблице: философия Сарри шагнула далеко за пределы непосредственно его команд.

Впрочем, корни нынешней "скуадры" растут из многих клубов Италии. Барелла, мотор команды, раскрылся в Интере у Антонио Конте (хотя начинал вызываться в сборную ещё из родного Кальяри). Приятно удивил Спинаццола, набравшийся уверенности в Роме. Много опасений было насчёт Иммобиле, которому до сих пор припоминают стыки со Швецией, но Чиро не подвёл – не иначе, сработала магия Олимпико. Надёжным был ювентийский центр обороны, доставшийся в наследство от времён Италии защищающейся. Наконец, Сассуоло, занявший в чемпионате лишь восьмое место, делегировал в основу сразу двух игроков – Берарди и Локателли. Это – лучшее подтверждение заслуг Роберто Де Дзерби, нового тренера Шахтёра.

Оставалось реализовать наработки в матче финального турнира с непростой сборной Турции, которая при Шеноле Гюнеше обыгрывала Францию и Нидерланды. Результат превзошёл ожидания, хотя статистически всё более чем закономерно: Италия продлила беспроигрышную серию до 28 матчей, а Турция всегда уступала в матче первого тура на ЧМ или ЧЕ – в том числе итальянцам на Евро-2000.

А что пишут в Италии?

Италия ликует. Успех предвкушали, но страна так соскучилась по большим победам, что радость выплёскивается наружу.

"Viva l’Italia", – призывает заголовок Corriere dello Sport. Главный редактор Иван Дзадзаррони не скупится на похвалу: "Это была живая, живейшая Италия, в которой фантазиста летал по левой бровке и его звали Спинаццола. Италия, первым голом разобрав супероборону Гюнеша, освободила для себя пространство и сыграла со свободной головой, приумножив результат голами Иммобиле и Инсинье. Мы опасались собственной эйфории перед Евро, считали чрезмерной веру в сборную Манчини, поскольку отборочная группа была слишком лёгкой. Турция, удивившая голландцев с норвежцами – это полноценный тест: открытие Евро оставило незабываемые впечатления".

"Коррьере" признал лучшим игроком матча Чиро Иммобиле, поставив ему 8 баллов: "Это может быть его турнир". Сразу пятеро игроков получили очень высокие 7,5 баллов, причём это не только атакующие Берарди с Инсинье или уже упоминавшийся Спинаццола, но и распасовщик Жоржиньо, а также центрбек Кьеллини, которого уважительно назвали "гориллой", так надёжен был "Джорджьоне" у своих ворот. Столько же получил Манчини: "Невозможно было стартовать на Евро лучше".

"La Gazzetta dello Sport" считает лучшим Берарди (8): "Насколько же классным игроком он стал. Конкретный, вертикальный, неконтролируемый. Не забил, но участвовал в каждом из трёх голов". Такая же оценка у Спинаццолы. На полбалла меньше – Иммобиле, Инсинье и Кьеллини. Худшим в своей команде обе газеты признали Флоренци (по 6 баллов), заменённого в перерыве, но уточним, что речь о графе "Il voto piu basso", которая появляется в случае, когда реально худших нет, очень уж здорово сыграла команда.

"Гадзетта" также возмущается решениями арбитра в первом тайме: Челик на 45-й минуте слишком отставлял руку, прерывая прострел Спинаццолы, что заслуживало назначения 11-метрового. "Мы критикуем наш щедро-истеричный ВАР, но за пенальти, который не дал голландский арбитр, попросту стыдно".

Завершается отчёт "Гадзетты" энтузиазмом на грани бравады, причём дело не только в сравнении Инсинье с Марадоной. "И вот, в среду, нас ждёт Швейцария, которая сильна, всегда доставляла нам проблемы и бла-бла-бла… Но теперь мы – Италия, которая всегда играет в атаку. Когда уже наступит среда?!".

"Коррьере", напротив, показательно острожен. Автор отчёта не считает, что Италия теперь среди фаворитов на победу в турнире, подтверждая это словами Роберто Манчини. "Мне кажется, что путь будет долгим, ведь на этом Евро множество сильных команд. Мы довольны своей игрой, но не более того, пока рано праздновать", – резюмировал тренер "скуадры".