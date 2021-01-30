Италия

Сергей Шевченко подобрал лучших игроков, которые дебютировали за Италию при Манчини.

Работа Манчини во главе сборной Италии – приятный сюрприз. Команда сверхуверенно вышла на чемпионат Европы, обошла Нидерланды в группе Лиги наций, удерживает рекордную беспроигрышную серию, а главное – играет в привлекательный футбол. Тем не менее, главным результатом при Манчини стоило бы назвать даже не счета конкретных матчей или показатели в таблице. Роберто тотально перезагрузил "скуадру адзурру", которой требовалось обновление после краха в отборе на ЧМ-2018. Обойма смело тасовалась, в команду возвращались старые и привлекались новые игроки, многие из которых имеют все шансы стать лидерами новой итальянской сборной.

За полтора года при Манчини дебютировало, подумать только, 32 футболиста. Мы выделили наиболее интересных дебютантов – тех, чьё появление, вероятно, скажется или уже сказалось на игре команды.

Доменико Берарди

Дебют: 1 июня 2018, Франция – Италия – 3:1 (товарищеский)

Несколько удивляет, что он впервые сыграл за Италию только при Манчини. Берарди давно на виду, его знаменитые четыре гола Милану случились ещё в январе 2014 года. С тех пор Доменико поспешили записать в нераскрывшиеся таланты. Казалось, что игрок засиделся в Сассуоло, но, похоже, он всего лишь ждал назначения Роберто Де Дзерби. Набравшийся опыта Берарди – капитан и безоговорочный лидер "нероверди", который в равной степени обеспечивает голы и ассисты. Успехи нападения Сассуоло привлекли внимание штаба сборной, Берарди дали шанс в ноябрьских матчах Лиги наций, и он не подвёл, забив как Польше, так и Боснии. Конкуренция на флангах нападения высока, но если Доменико сохранит форму, то место правого нападающего останется за ним.

Эмерсон Палмьери

Дебют: 10 сентября 2018, Португалия – Италия – 1:0 (Лига наций)

Когда натурализованный бразилец дебютировал за сборную Италии, это выглядело решением от безысходности, ведь на позиции левого защитника в "скуадре" дефицит. Тем не менее, по ходу отбора на Евро Эмерсон сумел прижиться в команде Манчини. Он техничен, умеет поддерживать атаки и точно подавать в штрафную, что подходит стилю нынешней сборной. Есть сомнения разве что насчёт клубной карьеры Эмерсона, ведь ему так и не удалось стать основным в Челси. Это решаемый вопрос: уже ходят слухи о возвращении в Италию, есть даже интерес со стороны Интера и Ювентуса, которым желательно укрепить левую бровку.

Николо Барелла

Дебют: 10 октября 2018, Италия – Украина – 1:1 (товарищеский)

Восходящая звезда итальянского футбола. Барелла, попав в сборную ещё из Кальяри, мгновенно стал там основным. Его динамика, выносливость и работоспособность – качества, необходимые для любого тренера, отсюда и высокое доверие. Переход в Интер и дальнейший прогресс под руководством Конте лишь укрепили позиции Николо в сборной Италии. Его уже не выпускают в проходных "товарняках", зато на важные матчи Барелла неизменно в старте. Полузащитник успел наиграть 18 матчей и забить четыре мяча, включая единственный гол в выездном поединке Лиги наций с Нидерландами, который во многом решил судьбу первого места в группе. Учитывая, что парню лишь 23 года, у него все шансы надолго стать ключевым игроком средней линии. Ну и как не отметить, что дебютировал Барелла в игре со сборной Украины, хотя вызывался ещё за год до этого при Джан Пьеро Вентуре.

Винченцо Грифо

Дебют: 20 ноября 2018, США – Италия – 0:1 (товарищеский)

Оригинальный персонаж. Грифо родился в Германии и всю карьеру провёл в клубах Бундеслиги, но итальянские корни дали ему возможность сыграть за историческую родину. Винченцо долго находился в тени, сумев по-настоящему раскрыться лишь в составе Фрайбурга, отсюда и поздний дебют – игроку сейчас 27 лет. Два гола в ворота сборной Эстонии дают надежду на продолжение, хотя далеко не факт, что это универсальный представитель "группы атаки" выиграет конкуренцию хотя бы за звание ближайшего резервиста.

Николо Дзаньоло

Дебют: 23 марта 2019, Италия – Финляндия – 2:0 (отбор ЧЕ)

Вот кто мог и должен был стать одним из главных открытий итальянской сборной. Дзаньоло блистал в Роме, заслужив статус ведущего игрока команды. Манчини начал подпускать его в матчах отбора к Евро, а в феерическом разгроме сборной Армении (9:1) на счету Николо дубль и результативная передача. Увы, его развитие прервали травмы. Первая из них "благодаря" локдауну осталась незамеченной для футбола сборных, но в начале сентября Дзаньоло опять порвал "кресты" – собственно, в матче с голландцами. Чемпионат Европы перенесён, так что у Николо будет время залечить свои травмы. Нет сомнений, что в оптимальной форме Дзаньоло имеет все шансы играть в старте, но сумеет ли он вернуться на прежний уровень?

Сандро Тонали

Дебют: 15 октября 2019, Лихтенштейн – Италия – 0:5 (отбор ЧЕ)

Ещё один игрок-загадка. Тонали впервые позвали в сборную ещё из Серии В, а затем давали время в отборочных матчах, что говорило о неплохих перспективах юного наследника Пирло и Гаттузо. Увы, пока что Сандро затормозил. Долгожданный переход в Милан обернулся непростой адаптацией, игрок не может справиться с повышенной ответственностью. Его нынешний уровень категорически не соответствует национальной команде. Остаётся лишь ждать, как Тонали проявит себя на длительном отрезке времени. В том, что он ещё долго будет находиться в расширенном списке Манчини, нет никаких сомнений.

Гаэтано Кастровилли

Дебют: 15 ноября 2019, Босния – Италия – 0:3 (отбор ЧЕ)

Ещё один молодой полузащитник. Кастровилли сыграл за Италию лишь четыре минуты и уже целый год не вызывался туда, но в перспективе этот игрок может стать значимой фигурой для уровня сборных. Всё зависит от его развития: потянет ли он на нового лидера Фиорентины, на какой позиции и как успешно его будет использовать Чезаре Пранделли, как быстро и куда именно Гаэтано уйдёт на повышение? Потенциал есть, но его необходимо реализовать.

Мануэль Локателли

Дебют: 7 сентября 2020, Нидерланды – Италия – 0:1 (Лига наций)

Этот парень давно на виду – ещё со времён Милан при Монтелле, когда он забивал Ювентусу дальним ударом. "Россонери" усиливались, приходили звёздные новички, вытеснившие Локателли на обочину. Мануэль, впрочем, не затерялся, раскрывшись в Сассуоло при Де Дзерби. Манчини оценил этот прогресс, регулярно давая ему шанс в матчах этой осени. Локателли не подводит, а его элегантный заброс на Берарди стал украшением матча с Боснией – пришли времена, когда Италию тащат игроки Сассуоло. Снова-таки констатируем: если он продолжит в том же духе, есть все шансы надолго закрепиться в основном составе.

Алессандро Бастони

Дебют: 11 ноября 2020, Италия – Эстония – 4:0 (товарищеский)

Защитник, раскрывшийся в Интере при Конте. Ещё год назад Антонио часто ставил в основу не матёрого Година, а неопытного итальянца, причём даже отдельные неудачи Бастони не сказались на доверии. Алессандро отблагодарил надёжной игрой в концовке сезона, да и теперь к нему минимум претензий. Что же касается сборной, то Бастони помогло стечение обстоятельств: травмы Бонуччи и Кьеллини, а также неважная форма Романьоли открыли ему дорогу в стартовый состав. Молодой "интерист" сыграл более чем надёжно, ему не помешала даже непривычная схема с четырьмя защитниками. Может быть, именно Бастони – один из наследников великих ВВС?

Давиде Калабрия

Дебют: 11 ноября 2020, Италия – Эстония – 4:0 (товарищеский)

Ещё один недавний дебютант, отыгравший пока лишь самую малость – два матча, 11 минут. Калабрия интересен прогрессом в этом сезоне. Тяжело найти игрока более стабильного, чем он: шутки про вечные 6,5 баллов от "Гадзетты" уже стали общим местом для болельщиков Милана. Если эта стабильность останется с ним надолго, то никуда не денется игровое время в "скуадре". Оговоримся, что в Италии достаточно игроков на правом фланге обороны (Флоренци, Ди Лоренцо, Лаццари), но такой Калабрия способен бороться за место в основе.

P.S. Для наиболее любопытных читателей приводим список остальных 22 дебютантов: Голлини, Мерет, Краньо, Кальдара, Иццо, Джанлука Манчини, Пиччини, Бираги, Лука Пеллегрини, Ди Лоренцо, Лаццари, Базелли, Мандрагора, Пессина, Сенси, Политано, Орсолини, Пеллегри, Кин, Паволетти, Лазанья, Капуто

Бонусом выделяем Капуто, текст о котором недавно у нас выходил.