Италия

Турок может продолжить карьеру в АПЛ.

Защитник Ювентуса Мерих Демирал может сменить клуб в текущее трансферное окно.

По информации в Twitter Николо Скиры, турок находится в сфере интересов Эвертона и Тоттенхэма.

Сообщается, что "бьянконери" хотят выручить с продажи 23-летнего футболиста около 40 миллионов евро.

В минувшем сезоне Демирал принял участие в 24 матчах Ювентуса, в которых отметился одной результативнйо передачей.

Transfermarkt оценивает защитника в 28 миллионов евро.

Напомним, что автогол Мериха Демираля стал первым голом на Евро-2020.