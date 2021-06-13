Турок может продолжить карьеру в АПЛ.
Мерих Демираль, getty images
13 июня 2021, 09:56
Защитник Ювентуса Мерих Демирал может сменить клуб в текущее трансферное окно.
По информации в Twitter Николо Скиры, турок находится в сфере интересов Эвертона и Тоттенхэма.
Сообщается, что "бьянконери" хотят выручить с продажи 23-летнего футболиста около 40 миллионов евро.
В минувшем сезоне Демирал принял участие в 24 матчах Ювентуса, в которых отметился одной результативнйо передачей.
Transfermarkt оценивает защитника в 28 миллионов евро.
Напомним, что автогол Мериха Демираля стал первым голом на Евро-2020.