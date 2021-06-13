Ряд клубов нацелился на опытного центбэка.
Давид Луис, getty images
13 июня 2021, 09:29
Защитник Давид Луис, находящийся в статусе свободного агента, находится в сфере интересов ряда клубов.
По информации в Twitter Николо Скиры, бразильцем интересуются Интер Майами, Бенфика, Фламенго и Марсель.
Последним клубом 34-летнего центрбэка был Арсенал, за который он выступал с 2019 по 2021 год.
Ранее Луис защищал цвета ПСЖ, Челси, Бенфики и Виктории.Transfermarkt оценивает футболиста в 4 миллиона евро.
Ранее Арсенал попрощался с Давидом Луисом, Эдегором, Себальосом и другими игроками.