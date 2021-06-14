Италия

Через полмесяца черногорский форвард станет свободным агентом.

Нападающий Монако Стеван Йоветич может продолжить свою карьеру в итальянской Серии А, сообщает журналист Джанлука ди Марцио.

По информации источника, в услугах 31-летнего черногорского форварда заинтересовано Лацио, которое попробует подписать контракт с футболистом этим летом.

Действующее соглашение Йоветича с "монегасками" рассчитано до 30 июня, после чего он станет свободным агентом.

В прошедшем сезоне Йоветич провел 33 поединка, в которых он забил семь голов и отдал один ассист.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.