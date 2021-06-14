Италия

Коллектив Стефано Пьоли намерен подстраховать себя от потерь в атакующей линии.

Ранее, Football.ua сообщал о том, что итальянский Милан решил задуматься о возможных сменщиков для своего возрастного нападающего Златана Ибрагимовича, а в процессах поиска на трансферном рынке обратил внимание на форварда ПСЖ Мауро Икарди и игрока передней линии санкт-петербургского Зенита Сердара Азмуна.

Однако, оказалось, что намного ближе "россонери" находятся к трансферу нападающего лондонского Челси Оливье Жиру.

Во всяком случае, об этом сообщает итальянское издание La Gazzetta dello Sport, указывая при этом даже сроки окончательного заключения сделки между клубами — ближайшие 48 часов.

При этом, ранее была информация о том, что 34-летний француз на один сезон продлил контракт со своим нынешним клубом, что идет вразрез нежеланию Милана платить за него компенсацию перед "синими".

Вместо этого, "красно-черные" хотят на 0,5 млн евро поднять годичный оклад футболиста, по сравнению с тем, что он сейчас получает в составе Челси — до четырех миллионов евро за сезон.

В прошлом футбольном году Жиру принял участие в 31-м матче за лондонский клуб, оформив 11 забитых мячей.