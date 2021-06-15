Италия

Испанский нападающий продолжит выступать за туринцев.

Ювентус продлил арендное соглашение Альваро Мораты до конца следующего сезона, сообщает официальный сайт туринцев.

Контракт испанского нападающего принадлежит Атлетико Мадрид. По информации СМИ, итальянский клуб заплатил за продление аренды 10 миллионов евро.

В прошлом сезоне Альваро принял участие в 44 матчах, оформив 20 забитых мячей и совершив 12 результативных передач.

Напомним, что ранее Эймерик Ляпорт пообещал, что Альваро Мората заткнет рты критикам после неудачной игры в матче против Швеции.