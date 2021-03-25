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Испанец поделился мыслями о депрессии.

Нападающий Ювентуса Альваро Мората высказался о важности психического здоровья в футболе.

"Я никогда не был в депрессии и, надеюсь, не буду. Но в какой-то момент я был близок к ней. Я считаю, что депрессии придается недостаточно большое значение. Когда голова работает не так, как надо, ты становишься своим собственным врагом.

В такие периоды не имеет значения, чем ты занимаешься, – ты всегда борешься с самим собой.

Депрессия – это такой же недуг, как и перелом лодыжки. Так же, как мы работаем в зале или на поле над техническими навыками, надо работать и над своим рассудком. Надо быть готовым к этому, а также к посещению пcихолога.

Для моего поколения обращение к психологу не считается нормальным. Но это должно стать нормой. Сегодня это становится все более распространенным явлением, а однажды станет и обязательным. Некоторые люди проходят через очень сложные периоды", – приводит слова испанца ESPN.

Ранее Мората высказывался о своем восстановлении.

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