Италия

Нападающий туринского Ювентуса прокомментировал успех своей команды в матче против римского Лацио.

Туринский Ювентус накануне проводил на своем поле домашний поединок против римского Лацио в рамках 26-го тура итальянской Серии А, сумев волевыми усилиями на экваторе противостояния прийти к необходимому успеху (3:1).

Ювентус — Лацио 3:1 Видео голов и обзор матча

Герой вечера, нападающий "зебр" Альваро Мората, на счету которого оказалось два забитых мяча и голевая передача на Адриена Рабио, прокомментировал успех своей команды в данной игре.

"Я провел три непростые недели, постоянно ощущая, что теряю силы после игр и у меня регулярно поднималась температура. Но мне нельзя было сдаваться, и я не сдался, и теперь — я в полном порядке, а во вторник (в матче против Порту — ред.) я надеюсь стать еще лучше.

Мы должны бороться до конца, и, пока есть возможность набрать очки, мы будем сражаться. До конца.

Мой голевой пас? Когда вы играете с лучшими нападающими в истории футбола, вы должны сначала подумать о том, чтобы помочь ему забить, а затем и самому забивать голы. Конечно, я больше думаю о собственном ударе, как форвард, но если партнер рядом, то почему бы не сыграть на него?

Тренер просит меня больше играть между линиями, в отличии от предыдущих моих наставников, и мне это нравится.

Сегодня, помимо победы и трех набранных очков, мы должны отметить нашу реакцию на раннюю ошибку — мы отреагировали, как и полагается серьезной команде, которая хочет побеждать. Теперь же, нам предстоит важный вечер во вторник", — подытожил Мората.