В новом соглашении будет доступно право выкупа футболиста.
Браим Диас, getty images
17 июня 2021, 08:32
Полузащитник Реала Браим Диас, выступающий на правах аренды за Милан, вероятно, останется в еще не год в итальянском клубе.
По информации в Twitter Николо Скиры, "россонери" близки к продлению аренды 21-летнего хавбека с правом выкупа за 20 млн евро.
В минувшем сезоне испанец провел за Милан в Серии А 27 матчей, в которых отметился 4 голами и 3 результативными передачами.
Ранее на Football.ua был опубликован материал про лучшего дриблера Милана с клаусулой в 750 миллионов евро.