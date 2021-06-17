Италия

В новом соглашении будет доступно право выкупа футболиста.

Полузащитник Реала Браим Диас, выступающий на правах аренды за Милан, вероятно, останется в еще не год в итальянском клубе.

По информации в Twitter Николо Скиры, "россонери" близки к продлению аренды 21-летнего хавбека с правом выкупа за 20 млн евро.

В минувшем сезоне испанец провел за Милан в Серии А 27 матчей, в которых отметился 4 голами и 3 результативными передачами.



Ранее на Football.ua был опубликован материал про лучшего дриблера Милана с клаусулой в 750 миллионов евро.