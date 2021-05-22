Италия

Сергей Шевченко — об испанском суперталанте, который начал раскрываться только в этом сезоне.

Первый тайм игры Ювентуса с Миланом мог завершаться "нулёвкой". Команды не стремились рисковать, а моменты возникали нечасто. Игру разблокировал юркий полузащитник "россонери", который не всегда играет в основном составе. Браим Диас, подхватив мяч после неудачной игры Щенсного на выходе, сумел проскочить мимо Куадрадо, а затем нанёс точнейший удар в дальнюю девятку аккурат над головой Кьеллини. Благодаря этому голу Милан набрался уверенности и во втором тайме довёл матч до сенсационных 0:3. Могло получиться даже больше, но Кессье не реализовал заработанный Диасом пенальти. Успешная игра Браима в Турине – повод присмотреться к этому более чем оригинальному футболисту.

Сезон в Милане – фактически первый, когда Диас играет в основном составе взрослой команды. Он, испано-марокканец по происхождению (полное имя – Браим Абделькадер Диас), воспитывался на Юге Испании, в родной Малаге, где в совершенно юном возрасте привлёк внимание больших клубов. Удивительная техника восхищала скаутов. П3арня даже именовали наследником Лео Месси, что совпадало с его болельщицкими вкусами – в детстве Диас восхищался именно Барселоной.

Сейчас, глядя на игру Браима, мгновенно понимаешь, что этот человек вырос на легендарной каталонской "тики-таке". Этот технарь, так органично подходящий под стиль Барсы, имел все шансы стать её частью. В 2012 году из Барселоны в Малагу приезжала целая делегация, чтобы убедить клуб продать главного таланта своей академии. Сделка за 2,5 млн евро уже была фактически завершена, но в последний момент на неё наложил вето шейх Абдулла Аль-Тани – столь высоко владелец Малаги ценил юного Диаса. Малага в те годы выходила в Лигу чемпионов и собиралась закрепиться среди грандов Ла Лиги, поэтому могла себе позволить такие жесты.

Спустя полтора года реалии поменялись. Малага под тяжестью финансовых проблем вынуждена была забыть о недавних амбициях, а главный тренер Мануэль Пеллегрини отправился тренировать другой, куда более успешный "арабский" проект – Манчестер Сити. Мудрый чилийский наставник отлично знал возможности Браима Диаса и поспособствовал тому, чтобы 14-летний футболист перебрался в Англию. Сумма трансфера оказалась куда скромнее – 350 тысяч евро.

Пеллегрини в 2016 году покинул Ман Сити, но и Пеп Гвардьола не обделял Диаса вниманием. Браим получил "взрослый" контракт, дебютировал за первую команду, а между делом ярко выступил на чемпионате Европы U-17, забив в полуфинале и финале. Испания уступила решающий матч португальцам лишь в серии 11-метровых. К слову, в основное время сыграли 1:1, за Португалию отличился Диого Далот, нынешний игрок Милана.

Украинские болельщики могут вспомнить Диаса по матчу Шахтёр – Манчестер Сити в заключительном туре группового этапа ЛЧ-2017/18. Команда "Зорро" Фонсеки обыграла экспериментальный состав "горожан" со счётом 2:1, Браим вышел на полчаса и запомнился роскошными обводками, став наиболее опасным игроком гостей. На этом видео можно оценить, как он "возил" Бутко и компанию. Уже тогда подумалось, что этого парня ждёт успешное будущее.

Реальность оказалась сложнее. Из-за высокой конкуренции Диас получал мало времени в АПЛ, зато им заинтересовались на родине. Ирония в том, что сделал это мадридский Реал, который в январе 2019 года не пожалел заплатить 17 млн евро – учитываем, что контракт Браима истекал по окончании сезона. Гвардьола, похоже, обиделся на игрока ("Мне не нужны футболисты, которые не желают оставаться в команде"), а в Реале на Диаса вывесили гигантский ценник в 750 млн евро – именно такой была его клаусула. Даже у Месси она чуть ниже – "всего лишь" 700 млн.

Теперь от парня многого ждали, но Диас, увы, не был готов с ходу становиться звездой топ-уровня. Он начал было регулярно играть в концовке сезона-2018/19, но в летнее межсезонье получил травму и засел глубоко на лавке Реала, наиграв в Ла Лиге-2019/20 лишь 59 минут. Браим, которому всё чаще припоминали детскую симпатию к Барселоне, пополнил ряд сомнительных трансферов мадридского гранда – не Азар с Йовичем, но тоже деньги на ветер.

Браиму, чтобы развиваться, требовалась игровая практика. Выходом из положения стала аренда в Милан, благо перед глазами был пример Тео Эрнандеса, который стал в Италии настоящей звездой. Диас заменил в Милане Джакомо Бонавентуру, благо играет на схожих позициях – может выйти как центральным атакующим полузащитником, так и на любом из флангов. Лишь тут, в Италии, талант из Малаги начал играть регулярно: больше тысячи минут в Серии А, появления в Лиге Европы. Теперь можно говорить о его игре куда обстоятельнее.

На поле Диаса точно ни с кем не спутаешь. Это миниатюрный, "двуногий", очень настырный и удивительно техничный футболист. Дриблинг – его несомненный козырь. Браим умеет ловко и неожиданно проскакивать мимо соперников, выдавая потрясающие трюки с мячом. Его манера игры подтверждается статистикой: по данным Instat у Диаса 5,1 обводок за 90 минут. Это лучший показатель в Милане, даже Эрнандес и Рафаэль Леау остались позади. Другой вопрос, что Браим часто заигрывается и теряет мяч, у него лишь 54% успешных обводок.

Игра Браима порой выглядит сыровато. Ему определённо не хватает физической мощи, из-за чего он часто теряет равновесие в борьбе и не может сам качественно отрабатывать в разрушении. Иногда кажется, что сил не хватает даже для мощных ударов – он словно едва бьёт по мячу (но исключения бывают, и Ювентус это прочувствовал). Есть вопросы по игре в пас: испанец явно склонен комбинировать накоротке, но не всегда замечает варианты для средних и длинных передач.

Браим Диас не особенно впечатляет статистикой, зато отдельные эпизоды с его участием – чистая эстетика

Этот сезон показал, что Браима Диаса всё-таки рано записывать в звёзды. Даже в Милане он пока лишь игрок ротации. Возможно, в юности ему раздали слишком много авансов, из-за чего Диас делал упор на свои лучшие качества, почти не развивая остальные. Его действия порой завораживают, но не всегда становятся эффективными – после двух суперматчей в Турине "россонери" потеряли важнейшие очки с Кальяри, и в этом матче Браим мало чем запомнился. Теперь самое время проявлять себя в решающей игре с Аталантой.

Если говорить о долгосрочных перспективах, то Диас может стать заменой для Чалханоглу – турок, вероятно, покинет Милан по окончании сезона. Браим лучше всего раскрывается именно в центре, куда отправил его Пьоли на Ювентус Стэдиум (Чалханоглу переместился налево, и эта задумка поставила "бьянконери" в тупик). Тогда у него появляется больше места для творчества, но и партнёры должны осознавать, что попытки Диаса обострить часто приводят к потерям мяча. К тому же, Чалханоглу – мастер вертикальной игры, а вот Браима таковым не назовёшь. Значит, и команде необходимо будет подстроиться, чтобы лучше раскрыть качества 21-го номера.

Будущее Диаса пока под вопросом и зависит от перспектив Милана. Возможно, "россонери" продлят аренду или даже выкупят его контракт – но, разумеется, не за фантастическую сумму, указанную в клаусуле. Браим ещё молод, ему лишь 21 год, есть время раскрыться по-настоящему. Он успел поиграть за три гранда, поработать с Зиданом и Гвардьолой – неплохой послужной список. С другой стороны, не покидает ощущение, что поворотный момент карьеры случился в 12-летнем возрасте, когда его чуть не подписала Барселона. Пожалуй, там бы этот игрок оказался на своём месте.