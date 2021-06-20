Италия

Сергей Шевченко — об истории, которая может отвлечь от матчей Евро

Джанлуиджи Буффон возвращается к истокам. Он покинул Ювентус, чтобы снова оказаться в Парме – клубе, где легендарный голкипер начинал свою карьеру и добивался первых успехов. Парма уже выпустила к его возвращению оригинальный и стильный ролик, где Джиджи предстаёт в образе Супермена.

Действительно, в реалиях Серии В, куда вылетели "крестоносцы", голкипер такого уровня и авторитета будет восприниматься как игрок с приставкой "супер". Подписание Буффона – мощный имиджевый ход. Это тот случай, когда футболист намного популярнее клуба. Достаточно сравнить количество подписчиков в Инстаграме: Парма – 462 тысячи, Буффон – 9,8 млн. Матчи Пармы теперь будут неизбежно привлекать внимание: всех будет интересовать, как там поживает Джанлуиджи. Симпатий у клуба с Эннио Тардини определённо прибавится.

Есть и практическая польза. Да, Буффону 43 года, это много даже по вратарским меркам, но ему удаётся сохранять себя в форме. В минувшем сезоне он не был основным в Ювентусе, но периодически его выпускали (14 матчей во всех турнирах). Речь как о матчах Кубка Италии, которые полностью доверили ветерану, так и о периодической игре в чемпионате – Щенсному несколько раз давали отдохнуть, и подменявший его Джиджи не подводил команду. А уж какой это стимул развиваться для молодых игроков, которых хватает в нынешней Парме. Такой "дядька" в раздевалке – мечта многих.

Важно, что Буффон, несмотря на возраст, хочет играть, а не сидеть на лавке. Поэтому, в частности, отпал вариант с Барселоной, где ему пришлось бы стать резервистом. Ещё одно не слишком афишируемое, но достаточно важное условие: Джанлуиджи не хотел бы видеть Ювентус в роли соперника. Возможно, поэтому не реализовалась оригинальная идея с приглашением в Аталанту. Наверняка хватало приглашений из-за границы, но тут появился самый романтический из всех вариантов – ставшая родной для Буффона Парма.

Ностальгия

Я встал в ворота под непонимающими взглядами болельщиков. Мой выход сопровождался вялыми аплодисментами. Но это была единственная вялая вещь в том матче. Я совершил четыре, пять сенсационных сэйвов, решительно и быстро. Мне ещё и немного повезло. Но свою удачу надо искать […] Вот история моего дебюта. Дебюта, оставившего у меня неизгладимые впечатления и странную пустоту в хрониках. […] Я, привыкший к матчам примаверы, сразу шёл на своё место Так что на групповом снимке матча Парма – Милан 19 ноября 1995 года вратаря нет. К счастью – моему и команды – он был в воротах. (Роберто Перроне: "Джанлуиджи Буффон. Номер 1")

Буффон – уроженец города Каррара из соседнего региона Тоскана, но ещё в юном возрасте перебрался в Парму, которая в 1990-е становилась одной из главных сил итальянского футбола. Он оказался там на редкость вовремя: пока клуб набирал ход, успел освоиться ещё в молодёжной команде, стать полноценно "своим" и неожиданно для самого себя дебютировать в 1995 году: оба основных вратаря травмировались, и на домашнюю игру с Миланом пришлось ставить 17-летнего голкипера, который считался перспективным, но славился больше хулиганистым нравом. Тот внезапно не подвёл – 0:0.

Уже в сезоне-1996/97 совсем ещё молодой Джиджи завоевал место в основном составе, а Парма финишировала на втором месте. Карьера голкипера стремительно развивалась. Лига чемпионов-1997/98, единственная в истории пармезанцев. Удивительный дебют за сборную Италии в Москве на занесённом снегом стадионе Динамо (основной вратарь Пальюка травмировался и пришлось выходить его дублёру, Буффону – сразу в стыковом матче за право сыграть на чемпионате мира). Наконец, Кубок УЕФА-1999. По иронии судьбы, это единственный еврокубок в огромной коллекции трофеев Буффона.

За целое десятилетие Парма из провинциальных выскочек стала привычным грандом. Впоследствии, когда она начала испытывать финансовые проблемы, окончившиеся банкротством и вылетом в Серию D, ту команду воспринимали с изрядной ностальгией. Состав блистал фамилиями суперзвёзд: Каннаваро, Тюрам, Верон, Креспо, Кьеза-старший и многие другие, а в воротах – чудесный Джиджи. Вратарь, которого меньше всего желало продавать руководство Пармы, но это всё-таки пришлось сделать. Летом 2001 года за Буффона отдали 52 млн евро (внушает даже по нынешним мерка), и он стал на тот момент самым дорогим голкипером в истории футбола.

Фактическое прощание Джанлуиджи с Пармой – 17 июня 2001-го. Антураж был эффектным: его команда приехала на забитый до отказа римский Олимпико, где Рома оформляла "скудетто". Спустя ровно 20 лет Буффон вернулся в клуб, давший ему имя. Удивительно, но этому рады не все...

Возражения

Ультрас Пармы давно и последовательно не любят Буффона. Причина – разумеется, тот самый переход в Ювентус. Вратарь уверял, что не переедет в Турин, и этот трансфер стал ударом для пармезанских фанатов, у которых противостояние с "бьянконери". Память у тифози долгая. В 2019 году, когда Парма после долгого перерыва вернулась в элиту, а Буффон в свою очередь вернулся в Юве (и заодно взял себе 77-й номер, под которым играл за Парму), фаны на Эннио Тардини "приветствовали" его оскорбительным баннером, назвав "предателем без чести".

За прошедшие годы Буффон стал слишком "ювентийским". Это свойство многих футболистов, которые прижились в Турине – например, Пирло уже не назовёшь миланистом или тем более интеристом. Джанлуиджи бесконечное количество раз признавался в любви к Ювентусу, вспомнив о Парме лишь в по-футбольному пожилом возрасте, да и ещё и когда американский владелец клуба готов платить ему достойную зарплату. Возможно, ему надо было оказаться здесь вместо не самого удачного периода в ПСЖ, и тогда отношение было бы другим? С другой стороны, тогда Буффон был полон амбиций и собирался выигрывать Лигу чемпионов.

Это обратная сторона романтической картинки воссоединения. Не исключено, что Буффона станут даже освистывать на домашних матчах – если, конечно, зрители окончательно вернутся на трибуны. Ультрас Пармы уже не молчат. Своего новичка они встретили соответствующим текстом: "Ты ушёл как наёмник и не можешь вернуться героем. Уважай цвета!"

Так или иначе, возвращение Буффона в Парму – оригинальная история, которая привлечёт внимание к Серии В как таковой. Там на предстоящий сезон набирается любопытный состав участников: Монца со всеми звёздами, триумфатор позапрошлого сезона Беневенто, Брешия с Филиппо Индзаги и – теперь уже можно об этом говорить – Парма с Буффоном. Его контракт подписан на два года, что задаёт дополнительную интригу: может быть, мы ещё увидим Джанлуиджи в Серии А?