Италия

Нападающий рассказал о причинах неудачных выступлений за римский клуб.

Матч третьего тура группового этапа чемпионата Европы-2020 против сборной Англии на лондонском Уэмбли будет иметь решающее значение для национальной команды Чехии.

За пару дней до этого противостояния, нападающего "Народной команды" Патрика Шика попросили рассказать о причинах столь серьезного спада в его карьере, после перехода в римскую Рому, и как это в дальнейшем повлияло на его прогресс.

Совершив переход из генуэзской Сампдории летом 2018-го года за 42 млн евро, форвард отыграл в стане "волков" 58 игр, забив при этом восемь мячей и отдав три результативные передачи.

Однако, его периоды выступлений за римский клуб прерывались арендой в немецкий РБ Лейпциг, после возвращения из которой осенью 2020-го года Шик перебрался в леверкузенский Байер, за который в прошлом сезоне отличился 13-ю голами и двумя голевыми пасами в 36-и сыгранных поединках.

Перед матчем против Италии Шик рассказал об этом непростом периоде своей карьеры: "Мне было 20 лет, когда я приехал в Италию. Первый сезон в Сампдории был очень хорош. Затем, я перешел в Рому — один из самых влиятельных клубов Италии. Вокруг меня было столько ожиданий, но я был всего лишь ребенком.

Возможно, я не был готов к этому шагу на 100%. Такое бывает в футболе. Я не знаю, что случилось, но, возможно, я просто не был готов к этому", — подытожил нападающий.

Напомним, что матч Чехия — Англия состоится 22 июня, начало в 22:00 по киевскому времени.