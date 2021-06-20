Италия

Форвард сборной Украины может перебраться в Серию А.

Нападающий Гента и сборной Украины Роман Яремчук может продолжить карьеру в итальянской Серии А. Об этом сообщает журналист Алессандро Якобоне в своем твиттере.

По информации источника, спортивный директор Милана Паоло Мальдини уже начал переговоры с бельгийским клубом, чтобы обсудить возможность трансфера украинца.

Отмечается, что 25-летний форвард может перейти в "россонери" на правах аренды с правом выкупа за 15-16 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что в услугах Яремчука заинтересованы Вест Хэм и Вольфсбург, но Гент требует за трансфер 25-30 млн евро.

В минувшем сезоне Яремчук провел 43 матча, в которых забил 23 мяча и отдал 8 ассистов. Также на счету форварда два забитых мяча в футболке сборной Украины на Евро-2020.