Италия

Турецкий хавбек может перейти в стан принципиального соперника.

Полузащитник Милана Хакан Чалханоглу попал в сферу интересов.

По информации источника, "нерадзурри" в ближайшее время могут сделать предложение 27-летнему хавбеку.

Текущий контракт турка с "россонери" рассчитан до 30 июня.

В минувшем сезоне Чалханоглу провел за Милан 33 матча в рамках Серии А, в которых забил 4 гола и отдал 9 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Милан продлит контракт с Чалханоглу.