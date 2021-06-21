Турецкий хавбек может перейти в стан принципиального соперника.
Хакан Чалханоглу, getty images
21 июня 2021, 08:26
Полузащитник Милана Хакан Чалханоглу попал в сферу интересов.
По информации источника, "нерадзурри" в ближайшее время могут сделать предложение 27-летнему хавбеку.
Текущий контракт турка с "россонери" рассчитан до 30 июня.
В минувшем сезоне Чалханоглу провел за Милан 33 матча в рамках Серии А, в которых забил 4 гола и отдал 9 результативных передач.
Ранее сообщалось, что Милан продлит контракт с Чалханоглу.