Украина

Предлагаем вашему вниманию онлайн-трансляцию третьего поединка "сине-желтых" на чемпионате Европы-2020.

После досадного поражения в первом туре группового этапа Евро-2020 от Нидерландов (2:3) и победы над Северной Македонией (2:1) сборная Украины продолжит выступления на турнире поединком против Австрии, которая ранее обыграла "красных рысей" и уступила "оранжевым".

В параллельном матче группы С между собой сыграют сборные Северной Македонии и Нидерландов.

После двух туров Нидерланды возглавляют группу С, имея в своем активе шесть очков. На второй строчке команда Андрея Шевченко — 4 очка, а тройку лучших замыкает Австрия — 3 балла. У Северной Македонии пока очков нет.

Украина — Австрия онлайн трансляция матча Евро-2020

Трансляция будет доступна в этой статье в день матча

Что касается очных противостояний сборных Украины и Австрии, то их история встреч насчитывает всего лишь два поединка и оба товарищеских. Первый состоялся в конце 2011 года, когда украинцы одержали победу со счетом 2:1, а второй в середине 2012 года — поражение со счетом 2:3.

Напомним, матч между Украиной и Австрией состоится 21 июня. Начало поединка — в 19:00 по киевскому времени. В прямом эфире матч покажет телеканал ТРК Украина. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.