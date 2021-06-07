Турецкий полузащитник останется в составе вице-чемпиона Италии.
Хакан Чалханоглу, getty images
07 июня 2021, 23:34
Хакан Чалханоглу, судя по всему, согласится на предложение Милана и продлит контракт с итальянским клубом.
Как сообщает журналист Николо Шира, турецкий полузащитник все-таки решился на то, чтобы остаться в Милане.
27-летний турецкий полузащитник провел в подошедшем концу сезоне 43 матча, в которых отметился девятью забитыми мячами и 12 голевыми передачами.
Напомним, что Милан не собирался предлагать Чалханоглу зарплату выше 4 млн евро — игрок игнорировал переговоры.