Италия

Колумбийский полузащитник может перебраться в Серию А.

Милан рассматривает возможность подписания Хамеса Родригеса в текущее трансферное окно.

Как сообщает Calciomercato, итальянский клуб видит в полузащитнике замену для Хакана Чалханоглу, который покинул команду.

В этом сезоне Хамес Родригес провел 26 поединков на клубном уровне, в которых отметился шестью голами и девятью ассистами.

Напомним, что "ириски" готовят новое предложение для колумбийского футболиста, но тот не хочет оставаться в Англии.