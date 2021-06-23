Колумбийский полузащитник может перебраться в Серию А.
Хамес Родригес, getty images
23 июня 2021, 18:58
Милан рассматривает возможность подписания Хамеса Родригеса в текущее трансферное окно.
Как сообщает Calciomercato, итальянский клуб видит в полузащитнике замену для Хакана Чалханоглу, который покинул команду.
В этом сезоне Хамес Родригес провел 26 поединков на клубном уровне, в которых отметился шестью голами и девятью ассистами.
Напомним, что "ириски" готовят новое предложение для колумбийского футболиста, но тот не хочет оставаться в Англии.