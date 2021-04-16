Германия

Полузащитник Айнтрахта Ф получил почетный приз.

Эксперты и болельщики признали лучшим игроком чемпионата Германии в марте полузащитника Айнтрахта Ф Филипа Костича — сообщил официальный сайт Бундеслиги.

В трех матчах марта Костич забил 2 мяча (нанеся всего 2 удара по воротам) и отдал 1 голевую передачу.

Всего в сезоне-2020/21 Костич провел 24 матча в чемпионате Германии, в которых забил 4 мяча.

Также на счету 28-летнего серба 11 результативных передач — второй результат в лиге посте Томаса Мюллера (16).