Полузащитник Айнтрахта Ф получил почетный приз.
Филип Костич, фото Бундеслиги
16 апреля 2021, 23:01
Эксперты и болельщики признали лучшим игроком чемпионата Германии в марте полузащитника Айнтрахта Ф Филипа Костича — сообщил официальный сайт Бундеслиги.
В трех матчах марта Костич забил 2 мяча (нанеся всего 2 удара по воротам) и отдал 1 голевую передачу.
Всего в сезоне-2020/21 Костич провел 24 матча в чемпионате Германии, в которых забил 4 мяча.
Также на счету 28-летнего серба 11 результативных передач — второй результат в лиге посте Томаса Мюллера (16).