Италия

"Бергамаски" рассматривают вариант продажи украинца.

Полузащитник Аталанты Виктор Коваленко может в ближайшее время покинуть клуб.

По информации Tutto Atalanta, украинец не впечатлил главного тренера команды Джан Пьеро Гасперини. Сообщается, что хавбек столкнулся с трудностями в тренировочном процессе, который оказался очень тяжелым для Коваленко.

Наставник "бергамасков" не хочет держать Коваленко в команде ради дополнительного игрока на скамейке запасных.

Таким образом, клуб из Бергамо с высокой долей вероятности продаст Коваленко в текущее трансферное окно. Отмечается, что с продажи украинца Аталанта хочет выручить 8-9 миллионов евро.

Коваленко перешел в Аталанту в феврале 2021 года за 600 тысяч евро. За это время он провел за клуб лишь три минуты в одном поединке Серии А.

Напомним, что из-за травмы Коваленко пропустил конец сезона и не поехал на Евро-2020.